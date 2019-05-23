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  • 23.05.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 19:47

'te açık alan etkinlikleri yasaklandı

Valiliği, açık alanlarda yapılacak bazı etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirdi.

Gaziantep'te etkinlik yasağı

'te açık alanlarda yapılacak bazı etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 23 Mayıs-6 Haziran 2019 tarihlerinde açık alanlarda yapılacak 'açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi, ayırt edici önlük ve yelek giyme' gibi etkinlikler il genelinde Valiliğimizce yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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