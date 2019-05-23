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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 17:57

Son dakika: yasası Genel Kurulunda kabul edildi

'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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