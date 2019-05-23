TBMM Genel Kurulunda Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi. Teklifle Kapadokya'da geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı uygulama yapılamayacak. Kapadokya Alan Başkanlığı kurulacak. Bölgede inşaat yapılmasına ilişkin hükümler, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından belirlenecek.
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