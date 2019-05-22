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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 08:32

dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon! 'a günlük 20 bin lira ödemişler...

Tatil veya iş amaçlı seyahatler için almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Vize işlemlerinde yetkili aracı kurumların internet sitelerini ve iletişim numaralarını taklit eden şebekenin, kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin 'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi. Şebekenin bugüne binlerce kişiyi dolandırdığı ve aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu ortaya çıktı. Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu da belirlendi.



Yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran büyük çapta bir suç örgütünü ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek altına aldı.

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