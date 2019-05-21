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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 07:38

Son dakika: 'de yayımlandı! Teknoloji geliştirme bölgeleri...

Son dakika... Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 'de yer aldı.

Ve Başkan Erdoğan imzaladı! Teknoloji geliştirme bölgeleri...

Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Rize'nin Merkez İlçe Fener Mahallesi ve 'un Çekmeköy İlçe Taşdelen Mahallesi'nde sınır ve koordinatları belirlenen alanlar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesi gereğince verildi.

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