Taklit ürüne çifte tazminat Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İsim hakkını aldığım markayı kullanan birileri daha var. Acaba ben bu durumu nasıl engelleyebilirim?

