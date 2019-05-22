Taklit ürüne çifte tazminat

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları... İsim hakkını aldığım markayı kullanan birileri daha var. Acaba ben bu durumu nasıl engelleyebilirim? Tescilli bir marka, sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin markasının izinsiz kullanımını engellemek, tescilli markası ile üretilen taklit malları toplatmak gibi birçok hakkı vardır. Tescilli bir markanın veya logonun veyahut da marka olarak tescil edilebilen herhangi bir ibarenin, yazı karakterinin aynısının veya onu çağrıştıran bir benzerinin bir başkası tarafından kasıtlı veya bilmeden kullanımı, taklit ürünler gibi birçok hal, marka hakkına tecavüz sayılır. Marka hakkına tecavüz edilen bir kişi ve şirket, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişilere karşı birtakım imkanlar elde etmekte, gerek hukuk davası gerekse ceza davası gibi davalar açabildiği gibi, dava devam ederken taklit marka ürünlerin toplatılması gibi taleplerde bulunma hakkına da sahiptir. Marka hakkına tecavüz etmenin cezai sorumluluğu olduğu gibi, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç gibi kalemleri içeren maddi tazminat talepleri ve manevi tazminat talepleri de marka hakkına tecavüz eden kişi veya kişilerden dava yolu ile talep edilebilecektir. WhatsApp yazışmaları delili olur mu? WHATSAPP konuşmaları bir kişinin aleyhinde delil olarak kullanılabilir mi? Sosyal medya ve internet kullanımının son yıllarda gelişmesiyle beraber yeni suç tipleri ve suç delilleri ile karşı karşıya kalınmaktadır. WhatApp yazışmalarının delil niteliğinin olup olmadığı hem doktrinsel tartışmalarda hem de yüksek mahkeme kararlarında sık sık tartışılır oldu. Öncelikle her türlü delil gibi WhatsApp yazışmalarının elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin WhatsApp konuşmalarını elde ettiyseniz, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edildiğinden delil niteliği taşımayacak, mahkeme bu delili yok hükmünde kabul edecektir. WhatsApp yazışmalarının elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da WhatsApp yazışmaları tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir. Uygulamada özellikle boşanma davalarında WhatsApp yazışmaları, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir. Burada özellikle boşanmaya ilişkin olayların eşler arasında vuku bulması nedeniyle yaşanan olaylara tanık bulmanın zor olması karşısında WhatsApp konuşmaları, sosyal medya fotoğrafları ve ses kayıtları gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur. SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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