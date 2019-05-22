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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 16:32

'dan "Masa varken neden yer sofrasına oturdunuz?" diyen 'ye kapak gibi yanıt!

Bağcılar’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , gezi sırasında basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Binali Yıldırım, "İftar için gittiğiniz evde masa olmasına rağmen neden yerde yemek yediniz?" diye soran muhabirine "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu” diyerek yanıt verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , iftarda misafir olduğu evde yer sofrasında yemek yeren çekilen fotoğrafla ilgili olarak, "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu" dedi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bağcılar Belediyesinin önünden başlayan ve Güneşli Meydana kadar devam eden gezide Yıldırım'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Yıldırım, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

BU HABERİ YAPAN BİZİMLE GELSEYDİ MAHCUP OLURDU
Gezi sırasında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yıldırım bir muhabirinin "İftar için gittiğiniz evde masa olmasına rağmen neden yerde yemek yediniz" sorusuna "Öyle bir şey yok, biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bunlar tamamen masa başında yapılmış haberler. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu" dedi.

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