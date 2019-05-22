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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 01:02

lular dikkat! Meteoroloji’den son dakika ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Bahar aylarını yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıklarının düzenli bir şekilde seyretmemesi vatandaşların hava durumu konusunda araştırmalar yapmasına neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden de konuyla ilgili uyarı geldi. Hazırlanan 5 günlük hava durumu raporu neticesinde başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle bahar aylarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyordu.

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