Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle bahar aylarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyordu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle bahar aylarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyordu.
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