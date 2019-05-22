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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 19:52

Meteoroloji'den kritik uyardı: kaynaklı toz taşınımı bekleniyor

'nden kritik uyarı geldi. Ege, Batı , Marmara'nın güney ve doğusu, 'nun batısı ile Batı 'in iç kesimlerinde, bu akşamdan yarın akşama kadar kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yarın akşama kadar sürecek

'nden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, , 'nun kuzeyi, Batı ve Orta 'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve 'nun kuzeyi ile Bingöl ve çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege, Batı , Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmazken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksama ve yağış alan yerlerde çamur gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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