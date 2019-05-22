Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.
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