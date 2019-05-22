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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 18:54

Başkan 'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik mesajı

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

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