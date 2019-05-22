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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 20:20

yla ilgili flaş gelişme! Torba teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme!

Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kanun teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili düzenlemeler içeriyor.

TRT personeli disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri içeren teklifte MTA ruhsatlarına ilişkin düzenleme yer alıyor.

Teklif 15 Temmuz Şehitler köprüsünden hatalı geçişlerin cezaların iptalini ve hurda araçlarda uygulanan indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını içeriyor.

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