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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 20:27

İşte 'nın basın özgürlüğü anlayışı

’ye yönelik basın özgürlüğü dersi vermeye kalkışan ’da bir gazeteci daha ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle ifadeye çağırıldı.

İşte Fransa'nın basın özgürlüğü anlayışı

'nın sözde özgürlük anlayışı gün geçtikçe kendisini ortaya seriyor. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden muhabiri Ariane Chemin ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle ifadeye çağırıldı.



MACRON'UN KARANLIK İŞLERİNİ YÜRÜTÜYOR
Le Monde Muhabirinin Fransa Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün sırlarını ifşa ettiğine yönelik soruşturmanın kapsamı genişliyor. Daha önce iki gazetecinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Le Monde Muhabiri Chemin de ifadeye çağırıldı. Gazeteci Chemin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un karanlık işlerini yürüttüğü iddia edilen Güvenlik Müdürü hakkında ortaya atılan çeşitli iddiaları haberleştirmişti. Yemen'de de Fransız silahlarının kullanıldığı öne sürülmüştü.

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