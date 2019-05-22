İşte Fransa'nın basın özgürlüğü anlayışı

Fransa'nın sözde özgürlük anlayışı gün geçtikçe kendisini ortaya seriyor. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde muhabiri Ariane Chemin ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle ifadeye çağırıldı.





MACRON'UN KARANLIK İŞLERİNİ YÜRÜTÜYOR

Le Monde Muhabirinin Fransa Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün sırlarını ifşa ettiğine yönelik soruşturmanın kapsamı genişliyor. Daha önce iki gazetecinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Le Monde Muhabiri Chemin de ifadeye çağırıldı. Gazeteci Chemin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karanlık işlerini yürüttüğü iddia edilen Güvenlik Müdürü hakkında ortaya atılan çeşitli iddiaları haberleştirmişti. Yemen'de de Fransız silahlarının kullanıldığı öne sürülmüştü.