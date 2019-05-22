Sultanahmet Camii’nde restorasyon iskelesi camları kırdı

İstanbul'un en önemli simgelerinden Sultanahmet Camii'nde restorasyon skandalı ortaya çıktı. Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olarak İstanbul'un siluetine katkı sunan Sultanahmet Camii'nin restorasyon çalışmaları için iskelelerin avlu duvarındaki beton pencereler kırılarak kurulması dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde caminin restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiği gözlendi. Tepki üzerine çalışanlar tarafından avlunun duvarlarına branda yerleştirildi.Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılan 400 yıllık camideki restorasyon çalışmaları, Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılının Temmuz ayında başlatıldı. Müdürlük, kırılan yerlerin 1960'lardan sonra yapıldığını belirterek tarihi bir değerinin olmadığını açıkladı. Ama camlara hançer gibi saplanan demirleri gören vatandaşlar, isyan etti. "Başka bir yolu yok muydu" diye tepki gösterdi.