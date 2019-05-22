Başkan Recep Tayyip Erdoğan eğitim çalışanları ile düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Son 17 yıldır eğitim ve öğretim en büyük önceliğimiz oldu. 302 binin üzerinde yeni derslik açtık. Eğitimde eksiklerimiz elbette var. Eğitimde sürekli yenilik ve yenilenme gerektirir. Meseleye objektif yaklaşan herkes eğitimde katedilen yolu görüyor ve takdir ediyor.

"BİRİLERİNİN İDDİA ETTİĞİ GİBİ EĞİTİMİ YAP-BOZ TAHTASINA DÖNÜŞTÜRMEK DEĞİLDİR"

Eğitimde mükemmele ulaşma çabası takdir edilecek ve alkışlanacak bir tavırdır. Yapılan tüm yatırımlar 2023-2071 hedeflerini yakalamak içindir. Yapılan değişiklikler eğitimi yap-boz tahtasına çevirmek değildir. Çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamaktır.

Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir.

"MESELEYİ İDEOLOJİK ZEMİNE ÇEKMEK KİMSEYE YARAR SAĞLAMAZ"

Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz. Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz. Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir. Neyi başardıysak yıkım ekibine rağmen başardık.

Eğitimin farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir. Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz."

Yalan yanlış bilgilerle milletin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı olmadığının altını çizen Erdoğan, "Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor. Neyi başardıysak yıkım ekibine rağmen başardık." dedi.

Erdoğan, liselerde yeni eğitim modeline ilişkin de "Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor." diye konuştu.