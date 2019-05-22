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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 00:06

Son dakika | için kritik uyarı! Yarın akşama kadar böyle olacak...

Ege, Batı , Marmara'nın güney ve doğusu, 'nun batısı ile Batı 'in iç kesimlerinde, bu akşamdan yarın akşama kadar kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren 'nın ile birleşiminde, deniz yüzeyinde oluşan toz bulutu kameraya yansıdı.

'nden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, 'nun kuzeyi, Batı ve Orta 'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve 'nun kuzeyi ile Bingöl ve çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege, Batı , Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmazken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksama ve yağış alan yerlerde çamur gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağışa neden olabileceği konusunda uyardığı, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı akşam saatlerinde 'da görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce gün içerisinde yapılan uyarıda, "Bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Perşembe 23.05.2019) günü akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.


Akşam saatlerinden itibaren 'nın ile birleşiminde, deniz yüzeyinde oluşan toz bulutu kameraya yansıdı.

Sarımtrak bir renge sahip olan toz bulutu Çatladıkapı Sahili'nden net bir şekilde görülebildi.

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