Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.05.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 16:15

BTP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil adaylıktan çekildi

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 27 bin 238 oy alarak en çok oy alan beşinci aday olan, Haydar Baş'ın liderliğini yaptığı 'nin (BTP) Adayı Selim Kotil de 23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimden çekildiğini açıkladı.

İstanbul seçimlerinde bir aday daha çekildi

'nin (BTP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kotil, "23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim." dedi. Selim Kotil, açıklamasında "Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

EN ÇOK OY ALAN BEŞİNCİ ADAY OLMUŞTU
Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almış ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ardından en çok oy alan üçüncü aday olmuştu.

ŞİMDİYE KADAR ÇEKİLEN ADAYLAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden; 2 bin 437 oy alan EHP destekli Özge Akman, 10 bin 492 oy alan TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu ve bin 520 oy alan Aysel Tekerek İmamoğlu lehine yarıştan çekilmişlerdi. Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Muammer Aydın da yarıştan çekildiğini açıklamış ancak DSP, hangi adayı desteklediğini açıklamamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil adaylıktan çekildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri