Devlet, adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adaletin olmadığı devlet yıkılmaya mahkumdur.

BM Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke güya adalet dağıtıyor. . Yok böyle bir şey. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız aslında bir adalet arayışının gereğidir. Şu anda Arakan'da Libya'da Filistin'de Kudüs'te adalet mi var? Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlara nasihat çekiyor ve insanları aldatıyorlar.

Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardın ardına gelmiştir. Devlet ve millet tarihimiz adaletli duruşumuzun tezahütleri ile doludur.

Adalet teşkilatımız bir dönem FETÖ'nün ağır saldırılarına maruz kaldı.

Son 17 yıldır fiziki imkanlarından insan kaynağına kadar her alanda adalet teşkilatını güçlendirmeye çalıştık.

Adalet yolundan sapanların akıbeti yine hukuk içinde hesap vermektir.

Kalplerin sapkın ideolojisinde kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir.





"BANA GÖRE ÖNCELİKLİ KANUN DEĞİL, HUKUKTUR"

Milletimizin ve devletimizin başına musallat olan karşılarında adalet savaşçılarımız olan hakim ve savcılarımızı bulmuştur. Hakim ve savcının en büyük murakıbı kendi vicdanıdır. Bana göre öncelikli olan kanun değil, öncelikli olan hukuktur. Kanun yazılır geçer ama hukuk, hak ve halk arasındaki bütünlüktür. Adalet öyle bir kavram ki, kimi durumda zulümle arasındaki fark bir soğan kabuğu kadar incedir.

Hakim ve savcı işini kötü yaptığında toplumun vicdanında telafisi olamayan bir yara açılır.

Adalet bayrağı yükseldiğinde dünyada tek bir yoksul tek bir mazlum kalmaz.

Önünüze gelen dosyalardan, bilgilerden bir tekini bile yanlış değerlendirmeniz gerçekten vahim sonuçlara yol açabilir. Bu görev en küçük ihmali ve rehaveti kaldırmaz.



"AHLAKSIZLIKTIR, DENSİZLİKTİR!"

YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasilerin sınırları zorladığı görüyoruz.

Hukukun verdiği kararlar elbette eleştirilir ama bu içerik eleştirisi olur. Eleştiri içeriğe ilişkin olur. Geçmişte biz de eleştirdik ama hiçbir zaman hakaret etmedik. Kararları değil de hakimlerin şahısların hedef alarak hatta onları hedef göstererek yapılan eleştirinin adı ahlaksızlıktır.

Bu ülke yol geçen hanı değil, sizlere hakaretleri yapanların da bir gün adalete ihtiyacı olacaktır.

Bir Selim kardeşimiz şehit olur ama arkasından binlerce Selim Kiraz kardeşimiz gelir.

Türkiye geçmişte adamına göre, meşrebine göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti.

Türkiye geçmişte adamına göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti. Ülkemizin o kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz.