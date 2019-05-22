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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 14:40

Bakan Gül açıkladı! Başkan Erdoğan 'ni 'ta açıklayacak

, ", Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

Bakan açıkladı! Erdoğan 30 Mayıs'ta açıklayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ", Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

82 MİLYON VATANDAŞIMIZIN YARGIYA GÜVENİNİ ARTIRACAK
ayrıca, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır." açıklamasında bulundu.

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