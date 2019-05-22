Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.
82 MİLYON VATANDAŞIMIZIN YARGIYA GÜVENİNİ ARTIRACAK
Adalet Bakanı Gül ayrıca, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır." açıklamasında bulundu.
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