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Arkeolog 'e veda

Antalya’da ağaç kesme yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen arkeolog toprağa verildi. Safranbolu’daki törende gözyaşları sel oldu

Arkeoloğa veda
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarına katılan ile Sadık Poyraz arasında kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği sırada tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Poyraz, Sertel'i göğsünden bıçakladı. Sertel, kurtarılamadı. Olaydan sonra yakalanan Poyraz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sertel, Karabük Safranbolu'da toprağa verildi. Mehmet Ege (9), babasıyla birlikte geldiği cenaze namazında dayısı Sinan Sertel'in tuttuğu takım olan Galatasaray formasıyla saf tuttu. Sertel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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