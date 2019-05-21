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Bıçaklanarak öldürülen arkeolog Sinan Sertel'in cenazesinde kahreden detay!

Antalya'da ağaç kesme yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden 32 yaşındaki arkeolog öğrencisi Sinan Sertel, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. 9 yaşındaki Mehmet Ege babasıyla birlikte geldiği cenaze namazında dayısı Sinan Sertel'in tuttuğu takım olan Galatasaray formasıyla saf tuttu.

21.05.2019 15:21 - Son Güncelleme: 21.05.2019 15:38
Bıçaklanarak öldürülen genç arkeoloğun cenazesinde kahreden detay!

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen, Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi.

Bıçaklanarak öldürülen genç arkeoloğun cenazesinde kahreden detay!

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarına katılan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz, arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı.

Bıçaklanarak öldürülen genç arkeoloğun cenazesinde kahreden detay!

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Sinan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bıçaklanarak öldürülen genç arkeoloğun cenazesinde kahreden detay!

Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sinan Sertel'in cenazesi Antalya Müze Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.

Bıçaklanarak öldürülen genç arkeoloğun cenazesinde kahreden detay!

Emek Mahallesi Paşapınarı Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazına Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan, kazı ekibi, akademisyenler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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