Bıçaklanarak öldürülen arkeolog Sinan Sertel'in cenazesinde kahreden detay!
Antalya'da ağaç kesme yüzünden tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden 32 yaşındaki arkeolog öğrencisi Sinan Sertel, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. 9 yaşındaki Mehmet Ege babasıyla birlikte geldiği cenaze namazında dayısı Sinan Sertel'in tuttuğu takım olan Galatasaray formasıyla saf tuttu.
21.05.2019 15:21
- Son Güncelleme: 21.05.2019 15:38
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarına katılan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz, arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı.
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