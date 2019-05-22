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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 14:03

alımı ne zaman yapılacak? 2019 Komando alım başvuru şartları nedir?

Komando olmak isteyen kişilerin jandarma uzman erbaşlığı üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Jandarma uzman erbaş olarak yapılan başvuruların ardından eğitimler başlar. Komando olabilmek için uzman erbaş alımlarına başvuru yapmak gerekir. Askeri alımlar her sene düzenli olarak yapılmaktadır. Eğitimlerde başarılı olan kişiler uzman erbaşlıktan komandoluğa geçiş yapabilirler. Geçen yıl 43 bin personel alınmıştı. Bu yıl ise 40 bin alım yapılacak. Bu yıl yapılacak alımlara başvuru yapmak isteyen kişilerin bazı şartları taşıması gerekmektedir. Peki alımı ne zaman yapılacak? 2019 Komando alım başvuru şartları nedir?

2019 Komando alımı ne zaman yapılacak? 2019 Komando alım başvuru şartları nedir? 2019 komando alımları için başvurular tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar, 2019 komando alımı ne zaman yapılacak, sorusunun cevabını arıyor. 2019 komando alımında başvuru şartları ve başvuru tarihleri daha önce belirlenmişti. Başvuruları tamamlanan adayların sözlü mülakat, fiziki yeterlilik testi gibi aşamaları başarı ile geçmesi gerekmektedir. Asayiş ve komando branşlı uzman erbaş alımı için alınan başvurulara kontenjan engeli konuldu. Seçim aşamalarına KPSS ve yaş sınırlaması getirilerek adaylar bu şekilde çağrıldı. Hal bu şekilde olunca on binlerce aday seçim aşamalarına girmeye hak kazanamadı.

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