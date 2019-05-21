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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 14:54

'da 'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

'in ilçesinde Belediye Meclisinin 'li 9 üyesi, haklarında açılan soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Seçimlerin hemen ardından 2 HDP'li Belediye Meclis üyesinin üyelikleri ise ile kamu görevinden ihraç edildikleri gerekçesiyle düşürülmüş, yerlerine yedekler geçmişti.

HDP'li 9 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Belediyesinin 'li 9 meclis üyesinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, HDP'li belediye meclis üyelerinin, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Geylani, şöyle konuştu:

"Tebligat yapılınca dün konudan haberimiz oldu. Kanun Hükmünde Kararname'den () dolayı mazbata alamayan encümen ve meclis üyeleri de vardı. Meclis üyeleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevden uzaklaştırıldı. Bizim dışımızda gelişen bir olay. Direkt İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Süreç devam ediyor. İleriki süreçte durum nasıl netleşir, bilmiyoruz."

Görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinin Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan olduğu öğrenildi.

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