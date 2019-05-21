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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 07:33

Cemalattin Sarar ve eşi 'a işkence yapan şahıslar bakın kim çıktı!

Eskişehir'de gerçekleşen olayda SARAR Başkanı ve eşi , evlerinde işkence görmüş ve soyguna uğramıştı. Polis ekipleri olayın peşini bırakmadı ve yöntemiyle olayın kilit ismi olan Moldovalı hizmetçi 'ı tespit etti. Cemalettin Sarar da ifadesinde tanıdık birisinin bu caniliği yaptığını ifade etmişti; peki hırsızlar 7 güvenlik görevlisi 30 bekçinin olduğu villaya nasıl girdiler? İşte 'nin konuştuğu olayda ortaya çıkan flaş gelişmeler...



Elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence yapılarak hırsızlığa uğrayan Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın ifadelerinden yola çıkarak polis ekipleri büyük operasyon başlattı! Bu doğrultuda İstanbul'da 1 kişi, Yunanistan'da 6 kişi Bulgaristan'da ise 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; komşu Bulgaristan'ın İçişleri Bakanı ile görüştü. İşkence ve soygunun baş aktörü ise evi gayet iyi tanıyan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın olduğu son dakika operasyonuyla ortaya çıktı!

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