



Elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence yapılarak hırsızlığa uğrayan Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın ifadelerinden yola çıkarak polis ekipleri büyük operasyon başlattı! Bu doğrultuda İstanbul'da 1 kişi, Yunanistan'da 6 kişi Bulgaristan'da ise 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; komşu Bulgaristan'ın İçişleri Bakanı ile görüştü. İşkence ve soygunun baş aktörü ise evi gayet iyi tanıyan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın olduğu son dakika operasyonuyla ortaya çıktı!