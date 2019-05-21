Elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence yapılarak hırsızlığa uğrayan Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın ifadelerinden yola çıkarak polis ekipleri büyük operasyon başlattı! Bu doğrultuda İstanbul'da 1 kişi, Yunanistan'da 6 kişi Bulgaristan'da ise 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; komşu Bulgaristan'ın İçişleri Bakanı ile görüştü. İşkence ve soygunun baş aktörü ise evi gayet iyi tanıyan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın olduğu son dakika operasyonuyla ortaya çıktı!
Cemalattin Sarar ve eşi Zehra Sarar'a işkence yapan şahıslar bakın kim çıktı!
Eskişehir'de gerçekleşen olayda SARAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, evlerinde işkence görmüş ve soyguna uğramıştı. Polis ekipleri olayın peşini bırakmadı ve FBI yöntemiyle olayın kilit ismi olan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ı tespit etti. Cemalettin Sarar da ifadesinde tanıdık birisinin bu caniliği yaptığını ifade etmişti; peki hırsızlar 7 güvenlik görevlisi 30 bekçinin olduğu villaya nasıl girdiler? İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda ortaya çıkan flaş gelişmeler...
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