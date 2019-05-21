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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 22:59

'dan müjde üstüne müjde! "Belediyeden alınacak hak edişler ödenecek"

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , "Kardeşlerimizle 2 müjde paylaştım. Hayırlı, uğurlu olur inşallah. Belediyeden alınacak hak edişler ödenecek. 85TL’den 40TL’ye düşen öğrenci indeki 45TL’lik fark belediye tarafından karşılanacak" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Mahmutbey Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Yıldırım daha sonra ise, AŞ'nin iftarına katıldı. Binali Yıldırım burada önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, için müjdeleri peş peşe sıraladı.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam İstanbul Halk Ulaşım AŞ'nin iftarına katıldık. Kardeşlerimizle 2 müjde paylaştım. Hayırlı, uğurlu olur inşallah. Belediyeden alınacak hak edişler ödenecek. 85TL'den 40TL'ye düşen öğrenci indeki 45TL'lik fark belediye tarafından karşılanacak."

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