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  • 22.05.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 07:19

Son dakika: İstanbul 'da temizlik kamyonu devrildi: 2 yaralı

Son dakika... 'nda sabah saatlerinde meydana gelen da 'ne ait temizlik kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Şişli Belediyesi'ne bağlı 2 temizlik işçisi hafif yaralandı.

Beyoğlu'da temizlik kamyonu devrildi

Piyalepaşa Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde saat 06:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kurtuluş Mahallesi istikametinden istikametine doğru hareket eden 34 UD 8677 plakalı temizlik kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da savrularak yolun karşısına geçerek devrildi.

2 İŞÇİ HAFİF YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan iki kişiyi çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve temizlik işlerinde görevli oldukları öğrenilen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kazanın ardından yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken bölgede yoğun trafik oluştu

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