Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.05.2019 07:15
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 07:15

Son dakika: 'da 50 düzensiz yakalandı

Son dakika... 'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen, aralarında iki çocuk ve bir hamile kadının da bulunduğu 50 düzensiz yakalandı.

Adana'da yakalandılar! Tam 50 kişi...

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda çok sayıda kişinin yaya olarak ilerlediği ihbarı üzerine, olay yerine asayiş ve yabancılar şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İkisi çocuk biri hamile 50 kişiyi durduran ekipler, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu olduğunu tespit ettikleri bu kişilerin yasa dışı yollarla 'dan giriş yaptıklarını belirledi.

Minibüslerle İncirlik Polis Merkezi'ne götürülen lerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Adana'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri