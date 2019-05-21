Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 öğretmenden 5'i gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 9 öğretmenin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildiği bildirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan öğretmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 5'inin gözaltına alındığı belirtildi. Diğer öğretmenlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ'NDE BÜYÜK OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 140 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kara, Hava, ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; Kara Kuvvetlerinden 2 Albay, 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4 Teğmen; Hava Kuvvetlerinden 31 Astsubay; Deniz Kuvvetlerinden 2 Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 40 Astsubay ve 11 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 140 şüpheli hakkında 21 Mayıs 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 41'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı" denildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

İZMİR'DE DE 17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlıların da bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli Ankara, Eskişehir ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında bulunan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru F.B'nin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.