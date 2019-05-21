MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin ve Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri imha edildi...
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin ve Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
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