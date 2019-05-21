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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:55

'ın kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri imha edildi...

Son dakika... 'ndan yapılan açıklamada, " kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

, 'ın kuzeyi Avaşin ve Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında, 'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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