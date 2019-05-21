MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin ve Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.