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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:59

'den adaylara "son gün" hatırlatması

, DGS'ye girecek adaylara hatırlatmada bulundu. 'ye geç başvuru için bugün son gün olduğunu hatırlatan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı; başvuruların 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu.

ÖSYM'den adaylara son gün hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca () Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından DGS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların DGS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.

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