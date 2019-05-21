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  • 21.05.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 18:26

'da korkunç olay! Ortalık bir anda nda döndü

’da iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı.

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