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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 21:10

Başkan Erdoğan, Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

Başkan , Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan, "Türk dünyasının Aksakalı" olarak gördükleri Nazarbayev'in liderliğinin gerek Kazakistan'la ikili ilişkilerin geliştirilmesinde gerek nin kurulup gelişmesinde büyük rol oynadığını söyledi. Nazarbayev'in değerli görüşlerine ve derin tecrübesine önümüzdeki dönemlerde de ihtiyaç duyacaklarını belirten Erdoğan, "Bu anlayışla 'in Türk Konseyi Onursal Başkanı olmasını önerdim. Teklifimizin tüm üye ülkelerden kabul gördüğünü büyük bir memnuniyetle öğrendim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Huber Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Kırgızistan'da düzenlenen 6. Zirvesi'nde aldıkları kararla Türk Konseyi Genel Sekreterliği'ne ataması gerçekleştirilen Bağdad Amreyev'e başarılar diledi.

Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin her daim öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk Konseyi'nin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle iş birliğini güçlendirmesine önem atfettiklerini dile getirdi.

Bu amaçla İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci statüsü elde edilmesi çalışmalarını desteklediklerini belirten Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Konseyi'ne gözlemci üye olması konusunda destek beklediklerini ifade etti.

"TÜRK KONSEYİ'NİN İSTANBUL'DA KALMASINI VE MEVCUT YAPISINI KORUMASINI İSTİYORUZ"
Erdoğan, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde ekim ayında düzenlenecek 7'nci zirvenin hazırlıklarını da yakından izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zirve ile birlikte artık Özbekistan'ı da Konsey üyesi olarak görmeyi ümit ediyoruz. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un zirveye onur konuğu olarak davet edilebileceğini de düşünüyoruz. Reform düşüncesi Konsey gündeminde üst sıralarda yer almakta. 'in bu konudaki vizyonunu paylaşıyoruz. Eşgüdüm ve sinerjinin geliştirilmesi yoluyla Konsey'in verimliliğinin artırılmasına matuf seçeneklerin değerlendirilmesini daha uygun buluyoruz. Bu çerçevede, Türk Konseyi'nin 'da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz."

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