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’nün firari imamı Esmek panikte

’nün firari imamı , deşifre olunca Yunan polisinden koruma istedi. Teröristlere yardımcı olduğunu itiraf etti...

İmam panikte
'da olduğu deşifre edilen imamı , Kathimerini Gazetesi'ne itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Gazetede, "Aramızda bir kaçak Gülenci" başlığı ile yayınlanan Marianna Kakaunaki imzalı haberde, Gülen ile ilk kez 15 yaşında tanıştığını, vatandaşı olduğunu, bir süre Amsterdam'da yaşadığını, daha sonra 'ya taşındığını ve orada öğretmenlik yaptığını anlattı. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde Almanya'da bulunduğunu belirtti. Alman polisinin evine gelerek 'nin iadesini istediği isimler arasında olduğunu söylediğini ve 'dikkat etmesi' gerektiği belirtilerek adeta FETÖ'cülere kol kanat gerildiğini ifade etti. Yunanistan'a 2017'de geldiğini ve firari FETÖ'cülere yardım ettiğini gizlemedi. Atina'da 3 bin FETÖ'cünün yaşadığını kaydetti. Deşifre olmasının ardından da Yunan polisinden koruma istediğini söyledi.


ABDURRAHMAN ŞİMŞEK

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