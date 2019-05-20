Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK mensuplarına yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristle ilişkileri bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile ilçelerde birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde önceki gün terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, 2 polis memuru ise yaralanmıştı. Operasyonda 2 terörist de etkisiz hale getirilmişti.
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