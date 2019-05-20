Bayramı tatili hangi tarihte ne zaman?

Ramazan bayramı ne zaman başlıyor, ayın kaçında bayram başlıyor soruları şu günlerde sıkça araştırılıyor. 29 gün sürecek olan Ramazan ayının bitişiyle kutlanan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve Ramazan bayramı 1. günü 4 Haziran Salı günü başlayacak. Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusu, bu günlerdeki planlarını şimdiden harekete geçirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılına ait dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayı, 06 Mayıs tarihinde başlayacak, 03 Haziran tarihinde arefe günü ile sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 04 Haziran Salı gününe denk gelecek. Cuma gününün de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi halinde Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.

Kurban Bayramı bu yıl 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Dört günlük bayramın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü olacak. Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.