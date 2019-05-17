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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 08:06

Son dakika: 'da Özel Hareket polislerine saldırı! Acı haber geldi: 1 , 2 yaralı!

Son dakika haberine göre, 'nın Halfeti ilçesi kırsalında teröristler, polislerine ateş açtı. Çıkan da 1 komiser yardımcısı oldu, 2 polis yaralandı. Şehit ve yaralılar hastaneye sevk edildi.. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı!

'nın Halfeti içesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı oldu, 2 polis yaralandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İki teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonda çıkan da iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır.

Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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