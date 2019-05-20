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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 11:35

Son dakika: ile arasında önemli görüşme!

ve Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla, 20-25 Mayıs'ta Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Yunanistan arasında önemli görüşme!
'nca ve savunma bakanlıkları heyetlerinin 20- 25 Mayıs'ta Atina'da bir araya geleceği açıklandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, 'Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları' başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler, 20- 25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir" denildi.

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