Ramazan ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde Peygamberimizin iftar duası aratılan konular arasında tazeliğini koruyor. İftar duasının ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği araştırılan konuların arasında yer alıyor. İftar duası büyük ilgi görüyor. Ramazan ayının başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı.

İFTAR DUASI

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.""Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!""Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!""Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!"

İFTAR DUASININ KIYMETİ

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-" Üç kimsenin duası reddolunmaz" iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve" izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim" diye yemin eder.''

PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NASIL AÇARDI?

Hadiste de ifade edildiği gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) orucunu hurma ile açardı. Hurma bulunmazsa su içerdi.

Oruç açarken hurma ile suyun tercihinde pek çok hikmetler vardır. Hurma¸ meyve oluşuyla birlikte aynı zamanda bir katıktır.

Hurmanın bağırsakları çalıştırmasında¸ harekete getirmesinde de rolü vardır. Su da maddî-manevî temizliği sağlar. Susuzluğu giderir¸ mideyi ferahlatır¸ rahatlatır.

"Resulullah (s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı." (Ebû Dâvud¸ Savm: 22¸ (2556); Tirmizî¸ Savm: 10)

"Dört şey yapan kişi orucu gayet rahat tutar: İftarı su ile açması¸ sahuru terk etmemesi¸ öğle istirahatını terk etmemesi¸ güzel koku kullanması." (Râmûzu'l-Ehâdîş Hadis no: 957)

Estağfirullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyhi innehû hüvet tevvâbür rahıym. Allâhümme innî es'elükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve eûzü bike minen nâri ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve es'elüke mâ kadayte lî kadâen en tec'ale âkıbetehû li ruşdâ. Allâhümme innî es'elükel cennete ve neıymehâ ve istebrakahâ ve eûzü bike minen nâri ve selâsilihâ ve ağlâlihâ. Yâ erhamer râhımiyn.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadisi şeriflerinde işaret edilen bu duayı kim Ramazan-ı Şerifte okumaya devam ederse Allah'ın rahmet ve mağfiretine nail olur.