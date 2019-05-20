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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 22:00

Genel Başkanı Bahçeli’nin klasik araba turu! Ankara sokaklarını o şarkı eşliğinde böyle gezdi

Lideri Ankara sokaklarında klasik aracıyla gezdi. Bahçeli, en çok sevdiği sanatçılardan ’un kendisi için yazdığı, ‘Bu bana yeter’ .

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