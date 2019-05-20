MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1988 model 740 GL Volvo aracını kendisi kullandı.

Bu defa Bahçeli'nin dinlediği şarkı oldukça özeldi. Bahçeli, en çok sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur'un kendisi için yazdığı, 'Bu bana yeter' şarkısını dinledi.