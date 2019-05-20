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  • 20.05.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 21:19

Gri kategoride aranan 'lı terörist teslim oldu

'te terör örgütü / üyesi, gri kategoride aranan terörist teslim oldu.


Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca ailesiyle yapılan ikna neticesinde teslim olması sağlanan / terör örgütü mensubunun İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesindeki gri kategoride yer aldığı tespit edilmiş olup, adli soruşturması devam etmektedir" denildi.


Açıklamada, Siirt Jandarma Komutanlığının başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni, huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini aktarıldı...

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