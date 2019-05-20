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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 00:38

’nin eski mütevelli heyeti başkanı tutuklandı

İki yıl önce kayyum atanan ’nin eski mütevelli heyeti başkanı resmi belgede sahtecilik ve cebir yoluyla eğitimin engellenmesi suçlarından dolayı tutuklandı.

Mansur Topçuoğlu tutuklandı

nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topcuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı. Yaşanan olay sırasında kampüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken, durum polise bildirilmişti. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilmişti.

Düzenledikleri baskın ardından gözaltına alınan ve beraberindeki 14 şüpheli Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu tamamlanan Topçuoğlu, gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce resmi belgede sahtecilik ve cebir yoluyla eğitimin engellenmesi suçlarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beraberindeki 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SABAH

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