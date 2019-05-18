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  • 18.05.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 21:55

'ni basıp rektörün odasına girmişlerdi | İfadelerini alınıyor

'ni basan eski mütevelli heyeti başkanı ve beraberindekilerin emniyette ifadeleri alınmaya başladı. Polis ekipleri, Topçuoğlu’nun da aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alarak ’nde bulunan ’ne götürdü.

Üniversite baskınında yeni gelişme

2016 yılında kayyum atanan İstanbul 'nin eski Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu bir grup dün Sütlüce'deki üniversite kampüsünü basarak rektörlük koltuğuna tekrar oturmak istediği sırada gözaltına alınmıştı.

Polis ekipleri, Topçuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alarak 'nde bulunan 'ne götürdü. Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı.

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