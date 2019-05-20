Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında sivil imam olarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözce TSK yapılanmasına yönelik, yapılanmaya mensup ve mahrem niteliğine uygun örgüte tam bağlı askeri şahısları seçerek örgüte sızdıran, askeri okullara giriş sınav sorularını veren, askeri öğrencilik ve muvazzaflık aşamasında koordine ederek yönlendiren, kod verip talimatlandıran ve örgütsel olarak "hususici, öğretmen, doktor, serdoktor, Bölge Talebe Mesulü" gibi adlarla isimlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bugün İstanbul ve 16 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 12'si etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldı.

15 TUTUKLAMA

İşlemleri tamamlanıp bugün tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 19 şüpheliden 15 tutuklandı.

17 FİRARİ

4 şüpheli ise Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedeniyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 17 şüphelinin ise firari durumda olduğu, yakalanmalarına yönelik çalışmanın tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.



(SABAH)