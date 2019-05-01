Cumhuriyet Gazetesi'nden YSK'ya açık tehdit

İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlanmak üzere. Belgelerin Perşembe günü YSK'ya gelmesi bekleniyor. YSK'nın İstanbul'dan gelen evrakları Pazartesi günü gündeme alarak görüşmeye başlaması bekleniyor.

CUMHURİYET GAZETESİNDEN TEHDİT

Cumhuriyet gazetesi, YSK'yı resmen tehdit eder bir dille manşet çıktı. Gazete AK Parti'nin itirazının değerlendirileceği bu günlerde YSK'yı hedef göstererek "TEK SEÇENEK RET" başlığını attı. Cumhuriyet gazetesi, attığı tehditkar başlığa benzer söylemlerde bulunan. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, ve ve Sabih Kanadoğlu'nun sözlerine de yer verdi.

Muhalefet partileri ve bu partilere yakın gazeteler YSK'ya sürekli baskı kurmaya çalışırken, AK Parti ve kurmayları ise YSK'nın vereceği karara saygı duyulması gerektiğini, devam eden bir süreç hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını söylüyor.

ERDOĞAN: YSK'NIN KARARINA SAYGI DUYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, ''İçimize sinse de sinmese de YSK'nın kararına duyacağız. Şöyle bir şey konuşuluyor. "AK Parti umudunu kesti" Şunu çok açık net söyleyeyim. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz'' demişti.

BİNALİ YILDIRIM: SÜREÇ DEVAM EDİYOR YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ

Binali Yıldırım, "YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim" ifadelerini kullanmıştı.