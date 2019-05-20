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  • 21.05.2019 05:22
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 05:22

'dan Çengelköylülere sahur sürprizi!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı , sahurda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yıldırım'ın bu akşamki adresi Çengelköy'dü. Binali Yıldırım birbirinden renkli anlara sahne olan Çengelköy ziyaretini Twitter hesabından paylaştı.


Cumhur İttifakı'nın Başkan adayı , sahurda Çengelköylülerle bir araya geldi. Yıldırım o anlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

YILDIRIM'A YOĞUN İLGİ
Üsküdar, Çengelköy Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesinde düzenlenen sahur programına katılan Yıldırım, tek tek vatandaşların sahur sofrasına uğrayarak sohbet edip, fotoğraf çekindi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı sahur programında konuşan Yıldırım, "İlçe Belediye Başkanımız, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen bu organizasyonda o da var kendisine teşekkür ediyorum. Hilmi Bey işi sağlama aldı oturuyor. 31 Mart'da koltuğu aldı oturuyor hiç kalkmıyor koltuktan ne olur ne olmaz diye işi sağlama alıyor. Biz ayaktayız, durmak yok yola devam" dedi.



'BİNALİ BAŞKAN OLACAK MI?' DİYE SORDU
Yıldırım, kendisini dinleyen vatandaşlara, "Hilmi Türkmen'i desteklediniz, seçtiniz teşekkür ederiz. O da Üsküdarımız için çalışacak, güzel işler yapacak. Hilmi Başkanın borcu var, Üsküdar'dan bizim alacağımız kaldı. O hesabı da 23 Haziran'da kapatıyoruz tamam mı?" diye sordu. Konuşmasına devam eden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yıldırım, "Oyumuz senindir Başkan" diye seslenen bir vatandaşa, "Sen de gaz vermeye devam et" deyince gülüşmeler yaşandı. Yıldırım, "Siz bize güç veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz inşallah bu enerjiyle, bu heyecanla, 23 Haziran'da ne yapıyoruz? Hak yerini bulacak mı? Binali Başkan olacak mı?" diye sordu. Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılandığı Çay Bahçesinden sevgi gösterileriyle uğurlandı.

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