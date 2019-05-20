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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 19:48

’li İmamoğlu’nun arkasındaki gizli el kumpaslarını öven mı?

seçimlerinin tespit edilen usulsüzlükler sonucu yenilenmesi kararının ardından YSK hakkında konuşan ’li ’nu kameralar önünde omzunuzdan çekip arabaya bindiren gizli el sırrını koruyor. Bu gizli el ’nün yayın organlarını savunan, FETÖ kumpaslarına destek veren ve CHP’li İmamoğlu’nun kampanya direktörü olan mı?

seçimlerini yapılan kanunsuzluklar ve usulsüzlüklerden dolayı iptal etti. 'daki seçimlerin yenilenecek olmasıyla 'li 'nun mazbatası da iptal oldu. YSK'nın verdiği bu karar sonrası YSK hakkında açıklamalarda bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu bir gizli el kameralar önünde omzundan çekip arabaya bindirdi. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen bu gizli el gizemini koruyor.

GİZLİ EL FETÖ KUMPASLARINI ÖVEN NECATİ ÖZKAN MI?
Gizemini koruyan bu gizli el CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörü olan ve 'nün yayın organlarını savunan, FETÖ kumpaslarını öven ve FETÖ lehine sistematik söylemlerde bulunan 'a mı ait?

İşte CHP'li İmamoğlu'nun kampaya direktörü Necati Özkan'ın FETÖ'nün yayın organlarını ve FETÖ'nün kumpaslarını öven o paylaşımları;

Necati Özkan FETÖ'nün yayın organlarını desteklerken, FETÖ'yü savunmak için düzenlenen programların da vazgeçilmezi oldu



FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine destek vermişti

PKK'nın yayın organı IMC TV'de programlara katıldı ve devleti suçlayıcı açıklamalar yaptı.

17-25 Aralık FETÖ kumpası sürecinde FETÖ'nün yayın organlarına katılarak aktif şekilde rol aldı.

Eski Genel Kurmay Başkanı 'un tutuklanmasına destek verdi.

2014 yılında yapılan yerel seçimleri tartışmalı hale getimeye çalışırken aynı zamanda bugün karşılaştığımız seçim usulsüzlüğünün ipuçlarını veriyordu.

'a FETÖ'nün düzenlediği kaset kumpasından önce Kemal 'nun parlatılmasında en büyük rolü üstlendi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kesen Necati Özkan bu defa Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için çalışmalara başladı.

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