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  • 20.05.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 20:16

'den rüzgar ve fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yurdun iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirtti. Meteoroloji'den yapılan duyuruda rüzgarın yarın öğle saatleri itibarıyla iç kesimlerde etkisini arttırarak fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Meteotoloji'den fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın yarın öğle saatleri itibarıyla iç kesimlerde etkisini arttırarak batı ve güneybatı yönlerden yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

RÜZGAR 80 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK
Rüzgarın, , , , , , , , ve 'de saatte 50 ila 70 kilometre, , ve ile Ankara'nın güney ilçelerinde de saatte 50 ila 80 kilometre hızda eseceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI
Vatandaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz taşınımıyla hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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