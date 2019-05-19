Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bereketi bol, hayrı çok bir ay olan Ramazan ayı, yardım bağış, rahmet ve ihsan ayıdır. Bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizlenmeye, insani duyguların arttığı, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddi ve manevi bir ay olan Ramazan-ı Şerif'in ortalarına gelindi. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

2019 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayının sonlarına gelinirken, Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı huşu içinde karşılamak için hazırlık içinde. 6 Mayıs'ta başlayan Ramazan ayı, arefe günü olan 3 Haziran Pazartesi günü tutulacak oruçla son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslümanlar, 3 Haziran'da son orucunu tutacak ve on bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'e veda edecek. Ertesi gün (4 Haziran) halk arasında şeker bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olacak. Bayram üç gün sürecek ve 6 Haziran Perşembe günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

En çok merak edilen konulardan biri de bayram tatili oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;

* Akraba ziyaretleri

* Çocukları sevindirmek

* Çocukları sevmek

* Bolca sohbet etmek

* Küsleri barıştırmak/barışmak

* Allah'a şükretmek

* Fakirlere yardım etmek

* Huzurevlerini ziyaret etmek

* Mezarlıkları ziyaret etmek

BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].

Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].

Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].