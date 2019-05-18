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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 09:20

Son dakika: merkezli 11 ilde operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı

polisi tarafından 'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi için yakalama çalışması başlatıldı. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 57 Askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek, şüpheliler hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

31 GÖZALTI KARARI, 15 GÖZALTI
Yapılan çalışmalarda, bu şahıslardan 26'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılamayan 21'si muvazzaf, 7'si ilgili ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve 3'ü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde Kayseri, , , , , , Tunceli, , , ve 'da eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı, diğer firari şahıslara yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

FETÖ'DEN ARANAN ÇİFT, HÜCRE EVİNDE YAKALANDI
FETÖ suçlamasıyla aranan karı-koca, hücre evinde yakalandı. Zanlı koca, tutuklanırken kadın ise Hatay'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, biri İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aranan Gonca L. ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında aranan kocası Osman L.'nin Adana'da saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlı karı kocanın örgütün hücre evinde saklandığını saptadı. Eve yapılan baskında zanlı karı koca yakalandı. Kocanın örgütün Kahramanmaraş Bölge İmamı olduğu ileri sürüldü. Zanlılardan koca, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın ise İskenderun'a gönderildi. Kadının burada sorgulandıktan sonra adliyeye çıkması bekleniyor.

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