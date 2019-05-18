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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 14:14

Son dakika: Bakanlık açıkladı! 'taki teröristlere anında karşılık verildi...

: " Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza ’taki /’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verildi."

harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine 'taki /'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

TACİZ ATELİ AÇTILAR
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce saldırı ve taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Bilgilendirmede, teröristlere bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.

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