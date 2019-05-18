Olay, saat 14.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri 2 sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde olduğu aracı kovalamaya başladı. Jandarma ekipleri şüphelilerin içinde bulunduğu aracı çarparak durdurdu, çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 şüpheli yaralanarak kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaçan şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Bir şüpheli de olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak ekip aracına bindirildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede şüpheli aracın yanında bir tabanca ve poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğu görüldü.

Polis ve Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

KOVALAMACA ANLARI KAMERADA

Kovalamaca anları saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin şüphelilerin aracına çarparak durmalarını sağladığı anlar yer alıyor. Olay sırasında yolda bulunan bir kadın ve çocuk korkuyla kaçıyor. Şüphelilerin de yaralı halde kaçmaya çalıştıkları anlar görülüyor.