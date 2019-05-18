Er ve uzman erbaş alım başvurusu nasıl yapılacak?

Yayımlanan askeri ilanlara göre birliklere çok sayıda askeri personel alımı yapılacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde MSB ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanmış olan ilanlara göre sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan genel olarak,

GENEL NİTELİKLER NEDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, TSK , Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirtilen sağlık yönetmeliğindeki Sözleşmeli Erbaş ve Erler için olan şartları taşımak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Alım yapılacak branşlarda belirtilen nitelikleri sağlamak, Askeri okullar ile ilişkisi kesilmemiş olmak, herhangi bir terör örgütü üyeliği olmamak gibi şartları aranır.

ÖZEL NİTELİKLER:

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine, Muhafız, Şoför, Sıhhiye ve Kurbağa adam branşlarında uzman erbaş alımı yapacağını ilan etti. 2019 tılı 1. Dönem tamamlanmış olup bu alım 2. Dönemi kapsamaktadır.

Bu bağlamda adaylardan yukarıdaki niteliklere ek olarak, En az Lise mezunu olmak, Askerliğini yapmış olanlar için terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmemiş olmak, 2019 yılı ocak ayı itibari ile 27 yaşından gün almamış olmak, Askerliğini henüz yapmakta olanlar için birlik komutanlıklarında verilecek nitelik belgesine sahip olmak, Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 27 yaşını bitirmemiş olmak ve en az 164 cm boyunda olmak şartları aranır.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı Sözleşmeli er kapsamında başvuru kılavuzu yayımladı.Bu yönde toplam alım yapılacak sayı 1640 olduğu belirtildi.

Adaylardan özel olarak ise, En az ilköğretim mezunu olmak veya yurtdışındaki dengi okullardan mezun olmuş olmak, Askerliğini erbaş ve er olarak tamamlamamış olmak, 25 yaşını bitirmemiş olmak Askerlik hizmetine başlamış veya askerliğini tamamlamamış olanlardan 25 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranır.

BAŞVURULAR:

Adaylar başvurularına başladılar. Bu bağlamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için herhangi bir son başvuru tarihi belirtimediği ve yeterince başvuru yapıldığında başvuru sisteminin kapacağını görüyoruz. Bu bağlamda Deniz Kuvvetlerine başvuru yapacak adaylar bir an önce başvuru yapmaları gereklidir. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden yapılabilmektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise, başvurular en geç 23 Mayıs 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Ön başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.